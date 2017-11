Hamburg (ots) - "Rebell zu sein bedeutet für mich, nie automatisch das zu befolgen, was einem gesagt wird, sondern immer nach dem Warum zu fragen", so der Berliner Rapper Prinz Pi im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 12/2017). Deshalb entschied er sich für den Zivildienst - "eine Arbeit (...), die zwar manchmal eklig ist, aber offensichtlich gemacht werden muss" - und gegen die Bundeswehr: "War mir lieber, als meine Hemden beim Bund auf DIN A4 zu falten und mich die ganze Zeit zu fragen: Warum nicht DIN A8?"



Außerdem sagt der 37-Jährige gegenüber NEON: "Ich mache nie Urlaub, weil ich mich weigere, meine Lebenszeit in Arbeits- und Freizeit zu trennen." Erfolg zu haben bedeute für ihn, zwischen Aufstehen und Zubettgehen sowieso machen zu können, worauf man Bock hat. Seine Karriere gibt ihm Recht: Seit 20 Jahren ist Prinz Pi einer der einflussreichsten Künstler im deutschen Rap. Vor Kurzem erschien sein neues Album "Nichts war umsonst".



Das vollständige Interview, ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (12/2017) zu finden, die ab heute im Handel erhältlich ist. Es wurde am 29. September live auf der Bühne der Release-Party "Unterm Strich NEON" geführt.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



