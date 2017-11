Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed demonstriert Stärke und ließt am Wochenende zahlreiche Prinzen und Spitzenpolitiker im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen festnehmen. Das treibt die Anleger am Ölmarkt um.

Nach dem Gipfelsturm in den vergangenen Tage haben sich Anleger in Europa zum Start in die neue Handelswoche eine Pause gegönnt. Der Dax verlor 0,1 Prozent auf 13.462 Punkte. Der EuroStoxx50 gab 0,3 Prozent auf 3679 Zähler nach. Bevor die Bilanzsaison gegen Mitte der Woche ihren Höhepunkt erreiche, sicherten sich einige Anleger offenbar lieber Gewinne, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Vergangene Woche hatte der Dax fast jeden Tag einen neuen Rekord gebrochen und am Freitag mit 13.505 Zählern seine bisherige Höchstmarke erreicht.

Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend an den Börsen nach Einschätzung von Experten aber dank solider Wirtschaftsdaten intakt. Anleger blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euro-Raum wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie die Investmentberatung Sentix unter Berufung auf ihre Umfrage unter 1000 Investoren mitteilte. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...