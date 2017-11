Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen für das dritte Quartal von 34,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastian Satz lobte in einer Studie vom Montag die kurzfristige Gewinndynamik des Spezialchemiekonzerns, das Kostensenkungspotenzial und den Beginn einer positiven Trendwende beim wichtigen Produkt Methionin. Er hob seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2018 an. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie, die eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in der europäischen Branche sei, biete eine Kaufgelegenheit./gl/bgf Datum der Analyse: 06.11.2017

