Die Gewinner des DOGS AWARD 2018 stehen fest: Europas größtes Hundemagazin DOGS würdigt mit diesem Preis das Engagement Einzelner und ehrt vierbeinige Helden, hundefreundliche Betriebe und Hundeliebhaber, die herausragende Taten vollbringen und das Leben für und mit Hunden besonders schön machen. Der DOGS AWARD wird bereits zum neunten Mal vergeben - in diesem Jahr in fünf Kategorien. "Erstmals rief das Magazin auf, Bewerbungen für den 'ältesten Hund Deutschlands' einzusenden", sagt DOGS-Chef Thomas Niederste-Werbeck und freut sich über die vielen grauen Schnauzen im Land. "Hunde leben oft zehn, fünfzehn Jahren oder noch länger eng mit uns zusammen. Sie sind ein wichtiger Teil unserer Familien. Gewonnen hat die achtzehnjährige Border-Collie-Mischlingsdame Kira aus Homburg an der Saar. Sie ist der älteste Hund, der DOGS per Leserzuschriften gemeldet wurde. Kira ist uralt, aber trotzdem fit. Der Award für den 'hundefreundlichsten Betrieb' ging nach Stuttgart. Auf Trab halten hier die Bürohunde die Belegschaft des Kosmos Verlags. Der Buchverlag wird zum hundefreundlichsten Betrieb Deutschlands gekürt, weil die Hunde hier fester Bestandteil des Teams sind, zum Arbeitsalltag dazu gehören und die Mitarbeiter auf so manche gute Idee in Sachen Hunderatgeber bringen.



Die Preisträger des DOGS AWARDS 2018 im Überblick:



"Persönlichkeit des Jahres": Professor Martin S. Fischer ist Zoologe und Evolutionsbiologe an der Universität Jena und leitet das Phyletische Museum in Jena. Seit 2005 erforscht Martin Fischer den Bewegungsapparat von Hunden. Nicht zuletzt mit seiner aufwendigen Gangbildanalyse von 37 Rassen hilft er dabei, Krankheiten im Bewegungsapparat von Hunden vorzubeugen und ist damit ein würdiger Preisträger in dieser Kategorie.



"Held des Jahres": Der Dackel-Pudel-Mix Merlin bringt als Besuchshund zweimal die Woche gute Laune in eine Wohngruppe für geistig und körperlich eingeschränkte Menschen und sorgt für Abwechslung in einer Pflegeeinrichtung in Essen. Einige Besucher spielen mit ihm Ball, andere gehen spazieren, wieder andere kuscheln. Das klingt nach Freizeit, erfordert beim Hund aber Konzentration und Disziplin. Außerdem braucht der Hund starke Nerven und Einfühlungsvermögen. Merlin bringt ein starkes Selbstbewusstsein mit und meistert viele Aufgaben intuitiv. Nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die Jury des DOGS AWARD verdient Merlin damit die Auszeichnung "Held des Jahres".



"Älteste Hund Deutschlands": Border-Collie-Mischling Kira aus Homburg an der Saar ist der älteste Hund, der bei DOGS per Leserzuschrift gemeldet wurde. Ihre achtzehn Jahre merkt man der Hundedame allerdings wenig an. Sie begeistert selbst ihre Tierärztin, die über Kiras Gesamtzustand sehr beeindruckt ist. Nicht nur Gelenke und Organe machen mit, es ist vor allem Kiras gute Laune, die ihr Komplimente einbringt.



"Hundefreundlichste Initiative": In der "Dog Care Clinic" Tierklinik von Marina Möbius in Sri Lanka werden die zahlreichen Straßenhunde des Landes geimpft, kastriert, versorgt und ihnen über ein Re-Home-Programm ein neues Zuhause gegeben. Gleichzeitig erhalten die neuen Hundebesitzer eine kleine Rente, Futterspenden und die lebenslange medizinische Versorgung des Vierbeiners. Dies ermöglicht Mensch und Tier ein besseres Leben und ist für beide Seiten ein Gewinn. Für DOGS ist das der Grund, dieses Engagement mit dem Preis "Hundefreundlichste Initiative" zu würdigen.



"Hundefreundlichster Betrieb": Beim Kosmos Verlag in Stuttgart ist die Anwesenheit von Hunden am Arbeitsplatz eine in mehreren Hundegenerationen gewachsene Tradition und absolut preiswürdig. Zeitweise bis zu elf Hunde dösen unter dem Schreibtisch oder trotten durch Vertrieb, Lektorat und Marketing - die Hunde gehören einfach zum Team. Für manche war die Hundeverträglichkeit des Unternehmens ein ausschlaggebendes Argument für die Wahl des Arbeitgebers. Insgesamt sorgen die Vierbeiner durch ihre pure Anwesenheit für gute Laune und Themen jenseits des Arbeitsalltags. Das wirkt sich positiv auf das gesamte Betriebsklima aus.



Mehr Informationen zum Wettbewerb sowie ausführliche Portraits der DOGS AWARD-Gewinner gibt es in der aktuellen Ausgabe von DOGS 06/2017, die ab heute im Handel erhältlich ist.



