Neustadt a.d. Waldnaab (ots) - Pils ist das beliebteste Bier in Deutschland. Aus diesem Grund erweiterte Spiegelau seine Serie der Craft Beer Glasses um das Glas für Pils. Das CraftPils Glas wurde wie alle Gläser aus dieser Serie gemeinsam mit Bier- und Sensorikexperten entwickelt. Seine Form unterstützt die spezifischen Aromen eines Pils und schafft eine Balance zwischen Bittere und Süße. Die Dünnwandigkeit und glatte Oberfläche der Kristallgläser sorgt für eine längere Frische des Bieres. Wie alle Spiegelaugläser ist auch das CraftPils Glas spülmaschinenfest und bruchsicher.



57 Prozent der Deutschen bevorzugen Pils, wenn es um das heiß geliebte Hopfengetränk geht. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts SPLENDID RESEARCH, die im September 2017 1.031 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren online zu ihrem Bierkonsum befragte. Neben national bekannten Marken und regionalen Familienbrauereien setzen auch immer mehr Craftbrauer auf den untergärigen Klassiker. Spiegelau nahm sich den Trend zu Herzen und entwickelte gemeinsam mit der Trumer Privatbrauerei das CraftPils Glas. "Mit dem CraftPils Glas erweitern wir die Serie um einen Bierstil, den wir eher von den Mainstreambieren kennen. Es gibt aber auch viele mittelständische und kleine Brauereien, die schon immer ein gutes handwerkliches Pils gebraut haben. Bisher haben wir uns eher auf die aus den USA stammenden Stile IPA, Stout, American Wheat Beer und Barrel Aged Beer konzentriert. Als deutsches Unternehmen liegen uns aber natürlich auch die klassischen deutschen Bierstile am Herzen", erklärt Christian Kraus, Vertriebsdirektor bei Spiegelau, die Entscheidung für ein Glas, das speziell für Pils entwickelt wurde. Das Glas gibt es im Einzelhandel oder im Spiegelau-Online-Shop unter www.shop-spiegelau.de im 2er-Karton für 13,50 Euro oder im 4er-Set für 24,90 Euro.



