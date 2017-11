Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Plus (ISIN DE000DK0NQV7/ WKN DK0NQV) der DekaBank auf den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) vor.Bekanntlich eile der DAX-Index derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Wer vor einem Jahr mittels Index-Tracker oder ETF in den DAX-Index investiert habe, könne sich bereits über einen Wertzuwachs von 30 Prozent freuen. Obwohl sich bereits die Stimmen jener Börsianer mehren würden, die von einer Überhitzung des Aktienmarktes und somit von einer deutlichen Korrektur der Aktienkurse ausgehen würden, würden die steigenden Unternehmensgewinne und die nach wie vor nicht vorhandenen Zinsen die Attraktivität des Aktienmarktes nach wie vor als hoch erscheinen lassen.

