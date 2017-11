Bonn - Die Entwicklung an den internationalen Rentenmärkten verlief in den letzten Wochen auffallend unspektakulär, so die Analysten von Postbank Research.Selbst politische Verwerfungen, die in der jüngeren Vergangenheit oftmals die kurzfristigen Trends bestimmt hätten, seien zuletzt ohne größere Auswirkungen auf das Marktgeschehen geblieben. So habe sich zwar der Renditespread zwischen 10-jährigen spanischen und deutschen Staatsanleihen unmittelbar im Anschluss an das umstrittene katalanische Unabhängigkeitsreferendum ausgeweitet. Anschließend habe er aber wieder nachgegeben und aktuell sei der Spread sogar etwas niedriger als vor dem Referendum, das ohnehin von Anfang an keine Auswirkungen auf das Renditeniveau hierzulande gehabt habe.

