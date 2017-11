Eine neue Studie zeigt: In keinem Land Europas ist die Lebenszufriedenheit so hoch wie in Dänemark. Deutschland liegt auf Platz neun - und am Ende der Glücksskala finden sich Serben und Griechen wieder.

Trotz der wieder besser laufenden Wirtschaft hat sich die allgemeine Lebenszufriedenheit in Europa nicht verbessert. Oder in der Sprache der Ökonomen ausgedrückt: Europa befindet sich in der glückspolitischen Stagnation. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt.

Die Auswertung bündelt Daten des Eurobarometers der Jahre 2006, 2011, 2015 und 2016 und basiert auf einem Punktesystem zwischen 10 ("sehr zufrieden") und 0 (überhaupt nicht zufrieden"). Danach bewerteten die Europäer ihre Lebenszufriedenheit 2016 mit 6,7 Zählern - das ist der gleiche Wert wie 2015.

Die Dänen sind die glücklichsten Menschen

Die glücklichsten Europäer leben demnach in Dänemark (8,9 Punkte), den Niederlanden (8,3), Schweden (8,1) und Irland (8,0). Deutschland verschlechtert sich leicht auf 7,3 Zähler, hält aber in der Glückstabelle Platz 9. Am Ende des ...

