Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Es fehlen die Impulse für eine Fortsetzung der jüngsten Rally. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist leer und es werden auch keine wichtigen Unternehmenszahlen veröffentlicht. Im Blickpunkt stehen das Ende der Fusionsgespräche von T-Mobile US und Sprint und der Chip-Sektor. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin.

Die geplante Fusion von T-Mobile US und Sprint ist vom Tisch. Die Nummer drei und die Nummer vier der US-Mobilfunkkonzerne konnten sich nicht auf Rahmenbedingungen eines Zusammenschlusses einigen. Die beiden Unternehmen hätten auf Augenhöhe mit den beiden Platzhirschen AT&T und Verizon agieren und diesen deutlich mehr Druck machen können. In den vergangenen Tagen hatten Informanten allerdings bereits gesagt, dass der Milliardendeal vor dem Scheitern steht.

Nur einen Tag nach dem Abbruch der Verhandlungen mit T-Mobile US hat Sprint eine strategische Partnerschaft mit Altice angekündigt, dem fünftgrößten US-Kabelnetzbetreiber. Dennoch bricht die Aktie von Sprint im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um 10,3 Prozent ein. Die Papiere von T-Mobile US und Altice sind vor der Startglocke noch nicht aktiv.

Daneben sind die Blicke weiter auf die Halbleiterwerte gerichtet. Nachdem am Freitag schon die geplante Übernahme von Qualcomm durch Broadcom für heftige Kursreaktionen gesorgt hatte, soll nun Marvell Technology für Cavium bieten. Dies berichten informierte Personen. Der Zusammenschluss würde einen Chiphersteller mit einem Marktvolumen von rund 14 Milliarden Dollar schaffen. Die Marvell-Aktie legt vorbörslich um 2,8 Prozent zu, die Cavium-Aktie ist noch nicht aktiv.

Daneben sind die Blicke mit den Entwicklungen in Saudi-Arabien auf den Ölmarkt gerichtet. Hier bauen die Ölpreise ihre am Freitag erzielten Aufschläge weiter aus. Kronprinz Muhammad Bin Salman hat seine Macht gefestigt, indem er zahlreiche Gegner wegen Korruptionsvorwürfen verhaften ließ. "Der Kronprinz gilt als Anhänger weiterer Förderkürzungen", so ein Händler. Dies untermauert die bestehenden Hoffnungen auf eine Ausweitung der Fördermengenbegrenzung. Ein Barrel der US-Sorte WTI gewinnt 0,6 Prozent auf 55,95 Dollar. Brent legt im gleichen Umfang zu.

November 06, 2017

