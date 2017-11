MÜNCHEN (dpa-AFX) - bringt seine neue Spielekonsole Xbox One X ab diesem Dienstag auch in Deutschland in den Handel. Sie gilt in der Branche als derzeit leistungsstärkste Konsole. Der Softwarekonzern tritt mit dem Hightech-Gerät gegen den Rivalen und Marktführer Sony an. Die Xbox One X ist mit einem Preis von rund 500 Euro allerdings auch um 100 Euro teurer als Sonys Spitzenmodell Playstation 4 Pro. Sie ist speziell für die grafische Wiedergabe auf Ultra-HD-Fernsehern konzipiert und mit einer Ein-Terabyte-Festplatte ausgestattet.

Bei der ersten Vorstellung im Juni auf der Spielemesse E3 in Los Angeles bewarb Microsoft das neue Modell als bisher kleinste und leistungsfähigste Konsole. Zum Start sollen rund 42 neue Spieletitel verfügbar sein, darunter "Anthem" von Electronic Arts und Ubisofts neuer Titel "Assassin's Creed Origins".

Mit 60 Millionen verkauften Geräten führt Sony den Markt der Spielekonsolen deutlich an. Nach Schätzungen von Beobachtern kommt Microsoft nur auf rund 30 Millionen. Eigene Zahlen gab der Softwarekonzern zuletzt nicht bekannt./gri/DP/jha

ISIN JP3435000009 US5949181045 US2855121099

AXC0140 2017-11-06/12:56