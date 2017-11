Von Chao Deng, Lingling Wei und Julie Steinberg

PEKING (Dow Jones)--Die US-Bank Goldman Sachs und die China Investment Corp (CIC) wollen offenbar gemeinsam einen milliardenschweren Investitionsfonds auflegen. Der Fonds solle bis zu 5 Milliarden US-Dollar einsammeln und dem chinesischen Staatsfonds dabei helfen, in die amerikanische Industrie und andere Sektoren zu investieren, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

Goldman und CIC wollten ihr Unterfangen in dieser Woche bei dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking gemeinsam bekannt geben, sagten die Informanten. Wie viel Kapital die Bank und der Staatsfonds jeweils zu dem Fonds beisteuern werden, werde derzeit noch ausgearbeitet, sagte eine der Personen.

Bei einem Treffen von Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag in der Großen Halle des Volkes in Peking sollen eine ganze Reihe von Vereinbarungen zwischen amerikanischen und chinesischen Unternehmen bekanntgegeben werden.

Die anderen Verträgen, Absichtserklärungen und Vereinbarungen betreffen unter anderem die Branchen Luftverkehr, Flüssigerdgas und Sojabohnen. Trump hatte die Handelsbeziehungen der USA mit China als einseitig zu Gunsten Chinas kritisiert. Die verschiedenen Deals sollen nun belegen, dass seine Regierung daran arbeite, das Handelsbilanzdefizit mit China zu verringern und Arbeitsplätze zu schaffen.

