Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Markus Lanz führt in seiner neuen 90-minütigen Amerika-Dokumentation "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" Gespräche darüber, wie es den Menschen in den USA ein Jahr nach der Wahl geht und was sie über den Zustand ihres Landes denken. Das ZDF zeigt die Dokumentation am Donnerstag, 9. November 2017, 23.15 Uhr. Bereits im Oktober vergangenen Jahres machte Markus Lanz in einer ersten Dokumentation eine Bestandsaufnahme von den USA im Vorfeld der Präsidentschaftswahl.



"Make America great again!" ist Donald Trumps zentraler Slogan. Doch für wen erfüllt sich ein Jahr nach der Wahl dieses Versprechen - und für wen nicht? Wer profitiert von seiner Politik? Wie steht es um Trumps große Versprechungen, und wo keimt Hoffnung und für wen? Markus Lanz besucht diesmal den "Swing State" Ohio, der bei der Wahl klar an Trump ging, und schaut sich in klassischen Arbeiterstädten wie Warren im Trumbull County um. Er besucht Ranger und Rancher an der Grenze von Arizona zu Mexiko und sieht sich in Charlottesville um, dem Ort, der zum unfreiwilligen Symbol der "Alt-Right"-Bewegung geworden ist.



https://presseportal.zdf.de/pm/mensch-trump/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Silke Blömer, Telefon: 030 - 2099-1097; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/markuslanz



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121