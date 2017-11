asknet setzt starke Vertriebsperformance fort und weitet Kundenbasis global aus

* Mehrere Neukunden in der Business Unit eCommerce Solutions gewonnen * Weitere Verträge mit Software-Herstellern in den USA vor Abschluss * Steigende Kundenzahl stellt Umsatz auf stabilere Basis

Karlsruhe, 6. November 2017 - Die asknet AG, Anbieter von globalen eCommerce-Lösungen, hat in den vergangenen Tagen in der Business Unit eCommerce Solutions Vertragsabschlüsse mit Neukunden aus Großbritannien und Pakistan verzeichnet. In den USA befindet sich das Unternehmen mit weiteren Neukunden aus der Software-Branche in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen. Damit setzt asknet die starke Vertriebsperformance des Vorjahres auch in 2017 fort.

"In Asien hatten wir uns bereits im vergangenen Jahr durch einen Branchenexperten mit mehrjähriger Erfahrung im Vertrieb von eCommerce-Lösungen für digitale Produkte verstärkt. Seitdem haben wir unsere Position in diesem Markt sukzessive ausgebaut", so Jan Schöttelndreier, Vice President eCommerce Solutions.

Durch die anhaltend positive Entwicklung der Umsätze in den Neukundenshops und die fortschreitende Gewinnung von Neukunden kommt asknet einem Ziel der im Jahr 2015 begonnenen Change-Initiative näher, die Abhängigkeit von Einzelkunden zu verringern. Auch die kundenspezifischen Umsatzschwankungen in den von asknet betriebenen Shops können so besser ausgeglichen werden. So übersteigt die Zahl kleiner und mittelgroßer Kunden, die seit Beginn der Change-Initiative gewonnen werden konnten, mittlerweile die Gesamtzahl der Kunden vor Beginn des Prozesses.

"Neben dem weiterhin großen Zuspruch in Asien ist es uns im laufenden Jahr gelungen, unsere Vertriebsbemühungen in der Business Unit eCommerce Solutions auch in anderen Regionen zu intensivieren und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Aufgrund einer guten Neukundenpipeline sind wir optimistisch, diese Entwicklung auch in 2018 weiter fortschreiben zu können", so Tobias Kaulfuss, Vorstand der asknet AG.

Die asknet Gruppe ist ein innovativer Anbieter von eBusiness Technologien und Lösungen für den weltweiten Vertrieb und die Verwaltung von digitalen und physischen Gütern. 1995 als Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet, ist das Unternehmen ein Pionier des modernen eCommerce mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

In dem Geschäftsbereich eCommerce Solutions (zuvor Digital und Physical Goods) befähigt asknet Hersteller weltweit, ihre Produkte in über 190 Ländern erfolgreich zu vertreiben. Das Kernprodukt, die asknet eCommerce Suite, deckt den kompletten Verkaufsprozess ab und kann von Herstellern sowohl digitaler als auch physischer Güter genutzt werden. Daneben stehen auch einzelne Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zu Verfügung. Im Geschäftsbereich Academics unterstützt asknet Kunden aus dem Forschungs- und Lehrsektor bei der Beschaffung sowie der Verwaltung von Software und Hardware. Durch intensive Geschäftsbeziehungen zu über 80 % der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen kennt asknet deren Anforderungen genau und bietet so passgenaue Lösungen an. Weitere Informationen unter www.asknet.de.

asknet AG Anna-Lena Mayer, Florian Kirchmann Telefon +49 221 9140-976 E-Mail: investorrelations@asknet.de

