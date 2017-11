MENLO PARK/HELSINKI (IT-Times) - Der Anbieter der am schnellsten wachsenden Open Source-Datenbank, MariaDB, hat ein neues Investment erhalten. Der Anführer der neusten Investitionsrunde ist kein Unbekannter. So gab MariaDB nun selbst bekannt, ein Investment in Höhe von 27 Mio. US-Dollar erhalten zu haben....

Den vollständigen Artikel lesen ...