Eine Analyse von forexhome.de

Der Preis des WTI Öl hat mit der jüngsten Monatskerze den von mir im Vorfeld definierten Widerstand geknackt und damit vor allem in den stark untergeordneten Timeframes für zahlreiche neue Long-Chancen gesorgt. Die jüngste jener Chancen möchte ich heute thematisieren bzw. welchen Horizont ich dafür noch sehe. Ein Blick auf das große Ganze kann wahrscheinlich auch nicht schaden und die Benzinpreise wecken ebenfalls mein Interesse. Ich denke hier steckt noch großes Potenzial, an dem ich gern partizipieren möchte. Insbesondere im mittel- bis langfristigen Kontext sollten die Planungen möglichst frühzeitig erfolgen, um eine attraktive Positionierungsmöglichkeit zu ergattern.

WTI Öl stark übergeordnet: Ist der Knoten geplatzt?

Ich bin im stark übergeordneten Rahmen respektive dem Monatschart durchaus optimistisch, was die weitere Entwicklung anbelangt. Mein Hauptaugenmerk lag auf dem vermeintlichen 61.8er Fibonacci Expansion Level, dem 34er Fibonacci Retracement und damit auch auf dem bisherigen Ausbruchshoch der abwärtsgerichteten Flagge.

Mit dem jüngsten Monthly-Close oberhalb jener Kursmarke von rund 54 USD scheint die langfristige Erholung zumindest meiner Meinung nach in Stein gemeißelt. Und dennoch: Der Kurs befindet sich gerade einmal in den Fängen der 30er Retracements und damit wäre ein weiterer Rücksetzer für mich keine Überraschung, ohne dass dadurch die langfristig positive Erwartungshaltung in sich zusammenfällt. Vor allem ein Rücksetzer bis zum mutmaßlichen Ausbruchsniveau der besagten Flagge bei rund 47.55 USD, in ...

