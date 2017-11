Werbeinhalt der Marke YKK verbreitet die Idee "Little Parts. Big Difference" ("Kleine Teile. Großer Unterschied.") auf der ganzen Welt.

Ein Film, der automatische Reißverschlüsse vorstellt

YKK Corporation (Hauptbüro: 1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda, Tokio) hat im Rahmen einer breit angelegten Werbeaktion für ihre Unternehmensmarke und Reißverschlüsse den Kurzfilm "AUTO CAMPING" produziert. Der Film, der die Geschichte einer Familie erzählt, die auf einem Campingplatz automatische Reißverschlüsse verwendet, soll am Montag, den 6. November, auf dem offiziellen YouTube-Kanal von YKK (https://www.youtube.com/user/YKKfastening) und auf der offiziellen Website von YKK veröffentlicht werden. Er wird zudem als Werbespot auf YouTube gezeigt.

YKK to release short film "AUTO CAMPING" on its website and YouTube on November 6 (Photo: Business Wire)

Automatische Reißverschlüsse sind ein Produkt, das in "FASTENING DAYS" vorgestellt wurde, einer kurzen Zeichentrickserie, die von YKK von 2014 bis 2017 produziert wurde und insgesamt über 26 Millionen mal online aufgerufen wurde. YKK nahm sich vor, das Produkt in die Realität umzusetzen. Bei automatischen Reißverschlüssen ist es möglich, den Reißverschluss per Fernbedienung mit einem Smartphone zu öffnen und zu schließen. YKK erwartet, dass automatische Reißverschlüsse in der Zukunft nicht nur für industrielle Materialien verwendet werden, sondern in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich der Bekleidungsindustrie.

YKK hat den neuen Film "AUTO CAMPING" produziert, um den YKK-Slogan "Little Parts. Big Difference" ("Kleine Teile. Großer Unterschied.") mit dem Motiv von automatischen Reißverschlüssen, die derzeit in der Entwicklung sind, auf der ganzen Welt zu verbreiten. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, die einen futuristischen Campingplatz besucht und letztendlich dadurch, dass sie automatische Reißverschlüsse verwendet, eine wundervolle Nacht verbringt.

Durch Werbeinhalt wie diesen zeigt YKK ihre unternehmerische Einstellung, sich der Herausforderung der Schaffung von neuen Produkten zu stellen.

Film-URL: http://www.ykkfastening.com/fasteningdays/

Über die YKK Corporation

Die YKK Group unterhält eine globale betriebswirtschaftliche Struktur über sechs Regionen in 70 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Das Kerngeschäftsfeld des Unternehmens sind Verschlüsse (Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Knöpfe usw.).

Firmenname: YKK Corporation

President: Hiroaki Otani

