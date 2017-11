Das Nachrichtenportal Bloomberg berichtete am Freitag, dass Jeff Bezos eine Millionen Aktien des Unternehmen Amazon in der vergangenen Woche verkauft hat. Das Verkaufsvolumen repräsentiert 1,3 Prozent der Unternehmensaktien. Jetzt liegt Bezos Beteiligung bei 16,4 Prozent. Könnten Anleger von Jeff Bezos Verhalten verunsichert werden? Der Amazon-Gründer verkaufte in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...