Auf der Bundesstraße 9 in der Nähe von Worms ist am Montagmorgen eine 56 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 56-Jährige war mit ihrem Pkw unterwegs, als ein Reifen am Fahrzeug platzte, teilte die Polizei mit.

Da an dieser Stelle kein Seitenstreifen vorhanden ist, blieb das Auto auf der rechten Fahrspur liegen. Während die Beifahrerin ausgestiegen war, um das Pannenfahrzeug abzusichern, fuhr ein Lkw auf das Fahrzeug auf. Die 56-Jährige verstarb noch noch am Unfallort. Die Beifahrerin sowie der 47-jährige Fahrer des Lkw erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht.