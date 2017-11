Baden-Baden (ots) -



Musikhörspiel "Eine Woche voller Samstage" nach dem Kinderbuch von Paul Maar / Bei den ARD Hörspieltagen am 12.11.2017 in Karlsruhe / Live-Übertragung ab 14:05 Uhr



Die ARD Hörspieltage präsentieren am 12. November 2017 ein außergewöhnliches Live-Musikhörspiel: "Eine Woche voller Samstage" nach dem Kinderbuchklassiker von Paul Maar wird sowohl im Radio und im Internet als auch auf der Bühne im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe zu erleben sein. Das "Sams" wird gespielt von Ilona Schulz ("Linie 1"), "Herr Taschenbier" von Andreas Helgi Schmid. Paul Maar leiht seine Stimme dem Erzähler und wird aus dem Off zu hören sein. Die Geräusche erzeugt - ebenfalls live - Max Bauer. Maar, einer der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, feiert am 13. Dezember 2017 seinen 80. Geburtstag. "Mit meiner großen Familie", wie er selber sagt. Die Aufführung des Musikhörspiels wird von 14:05 Uhr an live in sechs Radioprogrammen der ARD sowie als Live-Videostream auf www.hoerspieltage.ARD.de übertragen.



"Eine Woche voller Samstage" "Am Sonntag hatte die Sonne geschienen. Am Montag kam Herr Mon vorbei, mit einem Mohnblumenstrauß. Am Dienstag - das war nichts Besonderes - hatte Herr Taschenbier Dienst. Und dass Mittwoch die Mitte der Woche war, machte ihn auch noch nicht stutzig. Aber als es am Donnerstag bei einem gewaltigen Gewitter gewaltig donnerte und Herr Taschenbier am Freitag frei bekam, da sagte er sich ...". So beginnt in der Hörspielbearbeitung von Ulla Illerhaus der Erzähler. Herr Taschenbier hat Angst vor seiner Vermieterin, seinem Chef und überhaupt vor allen Menschen, die schimpfen - bis ihm an einem Samstag ein eigenartiges Wesen begegnet: ein Sams. Es hat auffällige rote Haare und blaue Punkte im Gesicht und es zieht kurzerhand bei Herrn Taschenbier ein. Das Sams ist gefräßig, furchtlos und frech. Herrn Taschenbier ist das anfangs sehr peinlich. Doch je länger das Sams bei ihm lebt, desto mehr mag er es.



Der Autor und seine Geschichten vom Sams Paul Maar, der auch der Jury der hr2-Hörbuchbestenliste angehört, studierte Kunstgeschichte und Malerei. "Eine Woche voller Samstage" ist 1973 erschienen. Die Geschichte vom Sams umfasst mittlerweile acht Bände, wurde mehrfach verfilmt und auch am Theater aufgeführt.



Sendetermine und Veranstaltung



Sonntag, 12. November 2017, 14:05 Uhr: "Eine Woche voller Samstage". Live-Musikhörspiel aus der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe in Bayern 2, hr2-kultur, NDR Info, rbb kulturradio, SWR2, WDR5 sowie im Digitalkanal KiRaKa. Zum Nachhören auf www.kindernetz.de/spielraum. Video-Livestream auf www.hoerspieltage.ARD.de. Das Video wird am Tag nach der Veranstaltung in der ARD Mediathek zu sehen sein.



