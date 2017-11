Nach dem Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen wollen die Vereinten Nationen am weltweiten Kampf gegen den Klimawandel festhalten. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe: "Klimaschutz und Energieeffizienz sind zwei Seiten einer Medaille. In der Industrie und in vielen Städten und Bundesstaaten, auch in den USA, ist das Ziel einer emissionsfreien Wirtschaft inzwischen fest verankert. Unternehmen, die sich hier verweigern, werden langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Wir halten daher an unserer Strategie, dass jedes unserer neuentwickelten Produkte seinen Vorgänger ökonomisch wie ökologisch übertreffen muss, fest." Investitionen in effiziente Technologien Für ebm-papst ist die kontinuierliche Verringerung des Stromverbrauchs seiner Produkte das zentrale Entwicklungsziel. Das Unternehmen ist Schrittmacher bei Entwicklung und Vertrieb von hocheffizienten EC-Ventilatoren, die mittels Steuerelektronik eine Energieeinsparung von bis zu 70 % ermöglichen. ...

