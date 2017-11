Sie gefährden - sollte die Verunreinigung nicht entdeckt werden - auch das Leben von Patienten, wenn diese Medikamente einnehmen, deren Zusammensetzung verfälscht und deren Wirkung nicht mehr vorhersehbar ist.

Sicherheit geht vor

Automation hilft in der modernen Industrie, Fehler zu vermeiden und Fabriken rentabel zu betreiben. Die Hauptargumente Wirtschaftlichkeit und Fehlerminimierung treten in der Pharmatechnik jedoch durch die Forderung nach durchgängigem Containment oft in den Hintergrund. Denn an erster Stelle steht die Sicherheit des Menschen: einerseits des Patienten, der ein sortenreines, pharmazeutisches Fabrikat und dessen einwandfreie Wirkung erwartet, andererseits die Sicherheit des am Herstellungsprozess beteiligten Bedieners.

Ein chinesischer Pharmakonzern formulierte daher genau diese spezifische Anforderung beim Neubau seiner Produktionsstätte für ein Antibiotikum: einen Produktionsablauf zu planen und mit den entsprechenden Komponenten auszurüsten, bei dem der komplette Weg des pulverförmigen ...

