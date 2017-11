Düsseldorf (ots) - Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, hat Deutschland und die übrigen EU-Staaten im Skandal um die Paradise-Papers-Enthüllungen aufgefordert, europäische Steueroasen wie Malta, Luxemburg oder Irland zu bekämpfen. "Steuervermeidung durch Superreiche und große Konzerne findet mitten in der EU statt. Europa darf davor nicht mehr die Augen verschließen und muss Steuerparadiese wie Malta, Luxemburg oder Irland dichtmachen", sagte Eigenthaler der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Nach dem Panama-Papers-Skandal wurden die Strafen für schwere Steuerhinterziehung und Transparenzregeln nur für Steuervergehen in Drittstaaten außerhalb der EU verschärft. "Diese Regelverschärfungen müssen unbedingt auch für Steuervergehen innerhalb der EU gelten", forderte Eigenthaler.



