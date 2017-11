Köln (ots) -



Die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Unternehmensberatung INVERTO hat mit Dr. Stefan Benett ihre Geschäftsführung auf neun Mitglieder erweitert.



Dr. Stefan Benett verfügt über mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung im Bereich Einkauf und Operational Excellence. Nach seiner Promotion als Wirtschaftsingenieur in St. Gallen war er als Procurement-Experte bei der Boston Consulting Group und als Leiter des Procurement Excellence Center einer global agierenden Managementberatung tätig.



Dr. Stefan Benett leitet bei INVERTO als einer von zwei Geschäftsführern den Standort München. Dessen räumliche Kapazitäten wurden kürzlich verdoppelt, um der laufenden und geplanten Geschäftsentwicklung gerecht zu werden. "Mit Stefan Benett haben wir einen exzellenten Einkaufsexperten für unser Team gewonnen, der das Wachstum von INVERTO und den Standort München mit seiner weitreichenden Erfahrung im Bereich Industriegüter und seinem persönlichen Netzwerk unterstützt", so Frank Wierlemann, Managing Director und Gründungsmitglied von INVERTO.



Als Experte für Einkaufstransformation entwickelt Dr. Stefan Benett zukunftsorientierte Einkaufsstrategien für produzierende Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Prozess- und Grundstoffindustrie sowie dem Energie- und High-Tech Sektor.



Über die INVERTO GmbH



INVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer der führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa.



Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten Supply Chain.



Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt das Unternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und die weltweit größten Private Equity Unternehmen.



