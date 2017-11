Baierbrunn (ots) - In Kindertageseinrichtungen grassieren immer wieder regelrechte Infekt- und Erkältungswellen. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Baby und Familie" mahnte eine große Mehrheit der Väter und Mütter mit einem Kita-Kind an, in Kinderkrippen und -gärten sollte viel mehr darauf geachtet werden, dass die Kinder sich zur Stärkung ihrer Abwehrkräfte viel draußen bewegen (92,0 %). Außerdem sollte ihrer Ansicht nach dort viel mehr frisches Gemüse auf dem Speiseplan stehen, damit die Kinder besser mit Vitaminen versorgt werden und so weniger krankheitsanfällig sind (86,2 %). Ebenfalls ein großes Anliegen der meisten Eltern (83,7 %) ist es, dass Kinder nur mit komplettem Impfschutz in eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten geschickt werden dürften. Etwas mehr als jeder Dritte (38,4 %) kritisiert pauschal, die Betreuungseinrichtungen unternähmen "viel zu wenig" gegen die Ansteckungsgefahr der Kinder untereinander.



Quelle: Eine repräsentative Online-Umfrage des Apothekenmagazins "Baby und Familie", durchgeführt von der Bilendi GmbH, Berlin bei 501 Eltern mit mindestens einem Kind im Alter bis einschließlich vier Jahren, darunter 276 Eltern, deren Kind in einer Kinderkrippe/einem Kindergarten betreut wird.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Baby und Familie" zur Veröffentlichung frei.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de