Das Journalistennetzwerk ICIJ hat Dokumente der auf den Bermudas beheimateten Anwaltskanzlei Appleby Global Group Services auswerten können. Dadurch gerät auch ein Kupfer-Kobalt-Deal von Glencore in den Fokus.

Alles sauber beim Katanga-Deal?

Katanga Mining gilt als eine der Perlen im Portfolio von Glencore. Die Schweizer erwarben einst über einen Merger die Mehrheit an dem Unternehmen, dass in der Demokratischen Republik Kongo laut Selbstbeschreibung das größte Kupfervorkommen Afrikas sowie das größte Kobaltvorkommen der Welt besitzt. Nun aber gerät der Erwerb der Mehrheit an dem einst staatlichen Unternehmen ins Zwielicht. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ein internationales Journalistennetzwerk, hat Dokumente der Anwaltskanzlei Appleby Global Group Services auswerten können. Laut Meldungen des Schweizer Tagesanzeigers und des britischen Guardian gibt es in diesen Paradise Papers Hinweise darauf, dass die Übernahme nicht ganz sauber ablief.

Glencore weist Vorwürfe zurück

Demnach war an dem Deal eine Firma des israelischen Geschäftsmanns Dan Gertler zwischengeschaltet. Die erhielt 2009 einen Kredit in Höhe von 45 Mio US-Dollar von Glencore, um sich an einer geplanten Kapitalerhöhung von Katanga Mining zu beteiligen. Aus den geleakten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...