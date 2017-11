Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruht der Handel wegen eines Ausgleichstages zum "Tag der Einheit des Volkes".

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.580,70 -0,08% +15,50% Euro-Stoxx-50 3.677,77 -0,33% +11,77% Stoxx-50 3.237,63 +0,02% +7,54% DAX 13.448,12 -0,23% +17,13% FTSE 7.554,53 -0,08% +5,76% CAC 5.504,07 -0,25% +13,20% Nikkei-225 22.548,35 +0,04% +17,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,17 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,98 55,64 +0,6% 0,34 -1,9% Brent/ICE 62,43 62,07 +0,6% 0,36 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,27 1.269,90 +0,2% +2,38 +10,5% Silber (Spot) 16,90 16,85 +0,3% +0,05 +6,1% Platin (Spot) 922,90 921,30 +0,2% +1,60 +2,1% Kupfer-Future 3,15 3,12 +1,0% +0,03 +24,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Es fehlen die Impulse für eine Fortsetzung der jüngsten Rally. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist leer und es werden auch keine wichtigen Unternehmenszahlen veröffentlicht. Im Blickpunkt stehen das Ende der Fusionsgespräche von T-Mobile US und Sprint und der Chip-Sektor. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin. Die geplante Fusion von T-Mobile US und Sprint ist vom Tisch. Die Unternehmen konnten sich nicht auf Rahmenbedingungen eines Zusammenschlusses einigen. Die beiden Konzerne hätten auf Augenhöhe mit den Platzhirschen AT&T und Verizon agieren und diesen deutlich mehr Druck machen können. In den vergangenen Tagen hatten Informanten allerdings bereits gesagt, dass der Milliardendeal vor dem Scheitern steht. Nur einen Tag nach dem Abbruch der Verhandlungen mit T-Mobile US hat aber Sprint eine strategische Partnerschaft mit Altice angekündigt, dem fünftgrößten US-Kabelnetzbetreiber. Dennoch bricht die Aktie von Sprint im vorbörslichen Handel ein. Daneben sind die Blicke weiter auf die Halbleiter-Werte gerichtet. Broadcom hat nun offiziell ein Gebot für Qualcomm abgegeben. Das Gebot bewertet Qualcomm mit 130 Milliarden Dollar. Zudem soll auch Marvell Technology nun für Cavium bieten. Dies berichten informierte Personen. Der Zusammenschluss würde einen Chiphersteller mit einem Marktvolumen von rund 14 Milliarden Dollar schaffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der spanische Aktienmarkt hinkt den europäischen Gesamtbörsen hinterher. Der IBEX hatte zuletzt nicht mehr nur unter der Katalonien-Krise gelitten, sondern über Abschläge der Bankenaktien auch unter der Gefahr einer Staatspleite Venezuelas. Die spanischen Banken sind traditionell stark in Lateinamerika engagiert. Gute Konjunkturzahlen stützen nach der jüngsten Kursrally nicht: Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September besser als erwartet entwickelt und der Einkaufsmanagerindex für den europäischen Servicesektor hat in zweiter Lesung im Oktober knapp übertroffen. Spannend wird es ab Dienstag, wenn die Berichtssaison in die heiße Phase geht. Fast die Hälfte der DAX-Unternehmen legt in den nächsten Tagen ihre Zahlen vor, daneben gibt es eine Zahlenflut aus Europa und auch aus der zweiten Reihe aus Deutschland. Schlusslicht im DAX ist die T-Aktie. Auslöser ist, dass aus der Mobilfunkfusion von T-Mobile US und Sprint in den USA wohl nichts wird. Die Deutsche Telekom und der japanische Mischkonzern Softbank haben Verhandlungen über eine Fusion ihrer Mobilfunktöchter beendet, weil sie sich nicht auf Rahmenbedingungen einigen konnten. Die europäischen Bankenaktien liegen weiter schwach im Markt, der Sektor ist aktuell zweitgrößter Verlierer neben Telekomaktien. Händler verweisen auf fallende Renditen, die ungünstig sind für das traditionelle Bankengeschäft und darauf, dass die Schwäche der spanischen Banken auf die Branche überschwappt. Aktien aus dem europäischen Chipsektor laufen dagegen besser als der Gesamtmarkt. Broadcom hat nun offiziell ein Gebot für Qualcomm abgegeben. Das Gebot bewertet Qualcomm mit 130 Milliarden Dollar.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Fr, 18:07 % YTD EUR/USD 1,1592 -0,08% 1,1602 1,1610 +10,2% EUR/JPY 132,24 -0,36% 132,71 132,65 +7,6% EUR/CHF 1,1604 -0,20% 1,1628 1,1622 +8,3% EUR/GBP 0,8841 -0,35% 0,8872 1,1265 +3,7% USD/JPY 114,08 -0,28% 114,40 114,25 -2,4% GBP/USD 1,3109 +0,25% 1,3077 1,3078 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben am Montag mehrheitlich leicht nachgegeben. In Tokio und Schanghai setzte sich im späten Handel allerdings eine positive Tendenz durch. Der Nikkei-225 drehte kurz vor Handelsschluss noch knapp ins Plus und schloss auf einem weiteren 21-Jahreshoch, nachdem der anziehende Yen die Kurse zunächst ins Minus gedrückt In China belasten zunächst Aussagen des Notenbankchefs, die sich aber vor allem in Hongkong bemerkbar macht. Zhou Xiaochuan hatte vor steigenden Risiken im chinesischen Finanzsystem gewarnt. Doch auch dort erholte sich der HSI deutlich von seinen Tagestiefs und schloss nur noch knapp im Minus. Eine Rally bei Konsum-Titeln war in China für die Kurserholung im späten Geschäft verantwortlich. Im Handel wurde auf eine Flut von Analystenkommentaren verwiesen, die Raum für zusätzliches Wachstum in den Sektoren Technologie, Konsum und Erneuerbare Energien attestierten, sofern sich die chinesische Konjunktur stabilisiere. In Tokio kam trotz der rekordverdächtigen Gewinnstrecke keine Euphorie auf. "Statt der Euphorie nimmt die Nachfrage nach Absicherung zu", so ein Portfolioverwalter. Belastet wurde die Stimmung in Tokio auch durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der Japan unfaire Handelspraktiken vorgeworfen hat. Cathay Pacific verloren in Hongkong 1,7 Prozent und zeigten sich damit von früheren Tiefs erholt. Qatar Airways hatte einen Anteil von 9,6 Prozent an der Airline übernommen von Kingboard Chemical. Im Handel zeigte man sich wegen des Einstiegs besorgt, denn die Aktionärsstruktur sei bislang ein Hort der Stabilität gewesen, hieß es. Cathay beeilte sich mit der Feststellung, Swire Pacific und Air China hielten noch immer rund 75 Prozent der Aktien.

CREDIT

Am europäischen Anleihenmarkt werden die Risiken weiter als gering eingestuft. Bei ausgewählten Einzeltiteln kommt es, je nach Zahlenvorlage, zu Neueinschätzungen. Mehrheitlich fallen die Geschäftszahlen allerdings wie erwartet gut aus. So wies zum Beispiel in der Vorwoche Fresenius für die ersten neun Monaten ein solides Umsatz- und Ertragswachstum auf, worauf die DZ-Bank die Anleihen der Bad Homburger mit "Outperformer" bestätigten. Die Credit-Strategen der Commerzbank gehen davon aus, dass sich die Emissionstätigkeit in dieser Woche wieder beleben dürfte. Nach anderthalb Wochen mit starkem Sentiment und Zuflüssen bei Fonds aus dem Hochzins- und Investment-Grade-Bereich, sollten die Platzierungen zumindest zu Beginn gut aufgenommen werden, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche der "alten" Metro

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere leitende Mitarbeiter bzw. Verantwortliche der "alten" Metro AG wegen des Verdachtes der Marktmanipulation und Insiderhandel mit Metro-Aktien eingeleitet. Dabei war zunächst unklar, gegen wie viele Personen insgesamt ermittelt wird. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Marktmanipulation richtet sich gegen fünf mutmaßlich Verantwortliche des Unternehmens vor der Aufspaltung, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Es bestünden Anhaltspunkte, dass Metro die Pläne zur Aufspaltung hätte früher veröffentlichen müssen als am 30. März. Falls dieser Verdacht zutreffe, sei die Verspätung geeignet gewesen, den Börsenkurs von Metro-Stamm- und Vorzugsaktien erheblich zu beeinflussen.

Bayer: US-Zulassungsantrag für Xarelto noch 2017

Bayer wird auch die US-Zulassung für Xarelto gegen Atherosklerose noch in diesem Jahr beantragen. Eine Sprecherin des Pharmakonzerns bestätigte auf Anfrage entsprechende Planungen vom Sommer. Bayer hatte am Morgen mitgeteilt, der EU-Zulassungsantrag für den Wirkstoff zur vorbeugenden Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Hochrisikopatienten sei bei der Arzneimittelbehörde EMA eingereicht worden. Mit dieser Indikation dürfte sich Bayer einen neuen Milliardenmarkt für sein ohnehin umsatzstärkstes Medikament erschließen.

Daimler firmiert Dienstleister Cinteo in Mercedes-Benz.io um

Daimler hat den vor kurzem übernommenen Dienstleister Cinteo in Mercedes-Benz io GmbH umfirmiert. Wie der Autokonzern mitteilte, wurde die im Sommer angekündigte Übernahme final abgeschlossen. An den Standorten Stuttgart und Berlin entwickelten derzeit mehr als 100 Mitarbeiter digitale Produkte und Services. Als weiterer Standort soll Lissabon hinzukommen. Mittelfristig soll die Tochtergesellschaft etwa 300 Digitalexperten beschäftigen.

Bundesnetzagentur untersucht Porto-Rabatt der Deutschen Post

