Mit FlexMarketing auf die Überholspur



Grafikdesign, Content Management, Social Media Betreuung und mehr:

Wir bieten professionelle Marketingdienstleistungen für Hotels, die

völlig flexibel genutzt werden können.



Mit FlexMarketing entscheiden sich Hoteliers für innovative

Leistungsstärke der Jeanneret Business Solutions GmbH. Ein

engagiertes Team unterstützt die Hotellerie und Parahotellerie

bedarfsgerecht bei allen Marketingaktivitäten. Durch ein großes

Netzwerk werden professionelle Leistungen in allen relevanten

Bereichen wie Content Management, Social Media Kampagnen, Webdesign

und Unternehmenskommunikation nutzbar. Dabei können die Hotelier

Credits erwerben und flexibel einsetzen. Wir von Jeanneret Business

Solutions möchten, dass Sie Ihre wertvolle Zeit vermehrt für Ihre

Kernkompetenzen verwenden können.



FlexMarketing: eine kostenbewusste Alternative zur Einstellung von

Personal



Die innovative Dienstleistung ist perfekt auf die Bedürfnisse und

Anforderungen der Hotellerie bzw. Parahotellerie ausgerichtet. In

vielen Betrieben ist es nicht nötig oder nicht finanzierbar, eine

feste Marketingstelle in Vollzeit zu besetzen. Natürlich aber muss

das Hotel mit zielorientierten Maßnahmen vermarktet werden, um die

Bekanntheit zu erhöhen und letztlich ganzjährig eine hohe Auslastung

zu gewährleisten. Und genau dies ermöglicht FlexMarketing, indem

notwendige Kenntnisse in punkto Grafik und Web, Kommunikation (inkl.

Social Media) Content Management u.v.m. zielorientiert eingesetzt

werden. Journalisten und Tour Operators sind in einem großen Netzwerk

für hochwertige Inhalte mit nachhaltiger Wirkung verantwortlich.



Individuell anpassbar? FlexMarketing ist die ideale und kluge

Lösung



Mit FlexMarketing können Sie für Ihr Hotel alle relevanten

Leistungen Monat für Monat so nutzen, wie Sie sie brauchen. Der

Ablauf ist dabei denkbar einfach: Nach der Anmeldung erwerben Sie

Credits, mit denen Sie dann völlig flexibel Leistungen aus dem

umfangreichen Katalog wählen können. Unsere Erfahrungen zeigen, dass

bereits 50 Credits je nach Dienstleistungszusammenstellung eine

vollständige Marketingstelle in einem Hotelbetrieb ersetzen können.

Die Leistungen sind individuell anpassbar, sodass FlexMarketing in

jeder Hinsicht hält, was es schon vom Namen her verspricht. Auf Ihrer

personalisierten to do Liste kann alles stehen, was Ihr Hotel

voranbringt und Sie ressourcentechnisch entlastet. Wir erstellen u.a.

hochwertige Broschüren und kümmern uns um den Aufbau eines

nachhaltigen B2B Marketings. Mit der praktischen Budgetübersicht sind

die Hoteliers zu jeder Zeit bestens informiert.



Diese konkreten Mehrwerte werden auch Sie überzeugen



Mit FlexMarketing werden Sie das gesamte Marketing in Ihrem Hotel

auf eine professionelle und kosteneffektive Basis stellen, ohne dabei

eigene Ressourcen einbringen zu müssen. Wir nehmen Ihnen auf Wunsch

die Suche nach geeigneten Werbepartnern ab. 2 Partnerfirmen und mehr

als 300 Vertriebskanäle stehen für die Reichweite, die Sie mit

FlexMarketing sofort nutzen können. FlexMarketing wird einen

messbaren Beitrag dazu leisten, die Umsätze durch modernste Formen

der Online Werbung zu steigern. Für das Hotel als Auftraggeber ist es

ein besonderer Vorteil, dass Ihnen eine Ansprechperson per Mail oder

Telefon zur Verfügung steht, wobei diese professionellen Consulting

Leistungen unbegrenzt sind. Generell werden die Dienstleistungen rund

um FlexMarketing günstiger, je mehr Credits der Hotelier einsetzt.

Dies können die Hotels übrigens völlig flexibel tun und z.B. einen

Monat komplett aussetzen. Wir geben jeden Tag 100 % für die

Zufriedenheit unserer Kunden. Bei einer Empfehlung an Neukunden

profitieren Hoteliers sogar von einen Gutschein im Wert von bis zu

CHF 750.-. .



Mehr Zeit und weniger Personalkosten durch eine neue Form des

Hotelmarketings



Persönlich, individuell und erfolgreich: Starten Sie mit Ihrem

Hotel jetzt mit FlexMarketing durch und nutzen Sie das wertvolle

Fachwissen eines starken Netzwerkes, um Ihre attraktiven

Hotelservices im Markt voran zu bringen. Info Link:

www.fj-business.ch/flexmarketing



