SAKURA geförderter Wohnbau in Wien wurde mit dem anerkannten Preis ausgezeichnet



Wien (ots) - Zwtl.: Der Premiumpreis des Rat für Formgebung



Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel:einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.



Der German Design Award legt die höchsten Ansprüche an die Ermittlung seiner Preisträger: In einem aufwändigen Nominierungsverfahren werden durch Expertengremien des Rat für Formgebung nur solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität im Wettbewerb differenzieren.



Sämtliche Auszeichnungen werden während einer zweitägigen Jurysitzung ermittelt.



Seit seiner Premiere 2012 ist der German Design Award stark gewachsen: Damals wurden rund 1.500 Einreichungen der Jury präsentiert - in diesem Jahr waren es über 5.000. 49% davon im Bereic Excellent Product Design, 51% im Bereich Excellent Communications Design 758 Einreichungen kamen in diesem Jahr aus dem Ausland.



Die Jury des German Design Award 2018 setzt sich aus Designkennern aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. Alle Jurymitglieder sind anerkannte Kapazitäten auf ihren Gebieten.



