Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hat Apple die Ergebnisse per viertes Geschäftsquartal veröffentlicht. Diese fielen deutlich über den Erwartungen der Analysten aus, sodass die Aktie die letzte Woche mit insgesamt einem Plus von 5,59 % geschlossen hat. Was den Anlegern besonders gefallen hatte, war unter anderem mit hoher Wahrscheinlichkeit die Umsatzprognose für den begonnenen "Holiday Quarter". Das Unternehmen hat die Prognose auf 84-87 Mrd. US-Dollar angehoben. Erwartungen der Analysten ... (David Iusow-Klassen)

