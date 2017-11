Die Absatzzahlen für das kleine Elektroauto steigen weiter an. General Motors (WKN:A1C9CM) sagte, man habe im Oktober 2.781 Exemplare des Chevrolet Bolt EV verkauft.



Es war der beste Verkaufsmonat des Bolt seit seiner Markteinführung im Dezember letzten Jahres. Tatsächlich sah es so aus, als könnte GE damit Tesla (WKN:A1CX3T) überholen.

Der Bolt hat sich im letzten Monat besser verkauft als Tesla

Zuerst zu dem Tesla. InsideEVs verfolgt monatlich die Anzahl der in den USA verkauften Plug-in-Fahrzeuge. Die Zahlen für Tesla sind Schätzungen - als einziger Autohersteller meldet Tesla seine Verkaufszahlen vierteljährlich und nicht monatlich. Die Zahlen haben sich im Laufe der Zeit ...

