Deutscher Auftragseingang untermauert Wachstumshoffnungen

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September besser als erwartet entwickelt, was Hoffnungen auf eine Fortsetzung des starken Wirtschaftswachstums untermauert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang von 1,3 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für den Vormonat gemeldete Anstieg von 3,6 Prozent wurde auf 4,1 Prozent revidiert.

Wirtschaft der Eurozone startet mit Schwung ins vierte Quartal

Die Eurozone ist mit viel Schwung ins vierte Quartal 2017 gestartet. Trotz der leichten Abschwächung gegenüber September zählt die Wachstumsrate im Oktober zu den höchsten der zurückliegenden sechseinhalb Jahre. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 56,0 Zähler von 56,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 55,9 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Deutsche Dienstleister mit etwas langsamerem Wachstum

Deutschlands Servicesektor ist trotz einer leichten Abschwächung gegenüber dem Vormonat mit einem soliden Wachstum ins vierte Quartal 2017 gestartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungsbereich sank auf 54,7 Punkte von 55,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 55,2 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland im November auf Allzeithoch

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Aussage des Beratungsunternehmens Sentix weiterhin in einem Boom. Der Konjunkturindex für Deutschland steigt im November auf ein neues Allzeithoch, wie Sentix mitteilte. In Europa sieht die Lage ähnlich gut aus. Der Index beruht auf der Befragung von 1.000 Investoren, darunter 280 institutionellen. Der deutsche Konjunkturindex steigt auf 42,4 (Oktober: 37,7) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung 71,8 (65,3) Punkte erreicht und der Index der Konjunkturerwartungen 16,3 (13,0) Punkte.

EZB-Chefvolkswirt hält geldpolitische Hilfen noch für nötig

EZB-Chefökonom Peter Praet geht nicht davon aus, dass die Eurozone-Wirtschaft schon stark genug ist, um auf geldpolitische Hilfen verzichten zu können. Daher sei die jüngst beschlossene Verlängerung der Anleihekäufe um neun Monate gerechtfertigt gewesen, sagte der Belgier bei einer Konferenz in Frankfurt.

Zwei Drittel der Deutschen glauben an Jamaika-Koalition

Ungeachtet der holprigen Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen erwartet eine deutliche Mehrheit der Wähler am Ende eine Einigung. Fast zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) rechnen im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend damit, dass eine Jamaika-Koalition gebildet wird. Lediglich unter den Anhängern der AfD ist eine Mehrheit der Auffassung, die Verhandlungen seien zum Scheitern verurteilt.

Bund bittet Medien um Daten der "Paradise Papers"

Die Bundesregierung hat die Medien im Zusammenhang mit den jüngsten Veröffentlichungen zu Steueroasen im Rahmen der "Paradise Papers" zu einer Bereitstellung des Datenmaterials aufgefordert. "Wir würden es begrüßen, wenn diese Informationen der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt würden", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Je konkreter wir diese Informationen haben, desto genauer können wir prüfen", betonte Ministeriumssprecher Daniel Fehling.

Börse Madrid neben Katalonien auch von Venezuela belastet

Während in Europa weiter die Katalonienkrise und das Schicksal des geflüchteten ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont Schlagzeilen macht, hat sich etwas unbemerkt mit der Entwicklung in Venezuela ein weiterer Belastungsfaktor für den spanischen Aktienmarkt aufgetan. Der Leitindex der Madrider Börse IBEX fiel im Vormittagshandel am Montag um 0,9 Prozent zurück, während die Abgaben an den anderen europäischen Plätzen deutlich geringer waren.

Aufräumen im Saudi-Königshaus garantiert nicht Erfolg des Aramco-IPO

Es klingt nach einem orientalischen Märchen unter arabischem Sternenhimmel: Ein mächtiger Prinz räumt im Palast unter korrupten Regimegünstlingen kräftig auf und führt sein Land in eine bessere Zukunft. Ganz nebenbei ist aus diesem Märchen auch der Stoff für die Träume von Ölinvestoren gemacht. So legten die Ölpreise zuletzt um rund 3 Prozent zu. Doch die saudische Politik ist immer so etwas wie eine Black Box und von außen nur schwer einzuschätzen. Der Vorstoß des Prinzen mit Dolch im Gewande könnte auch nach hinten losgehen.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt 57,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 57,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 57,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt 52,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 52,8

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep bei 53,2

Schweiz Okt Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Okt Verbraucherpreise +0,7% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorjahr

