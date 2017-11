Mit innovativen Überwachungssystemen will das Photovoltaik-Unternehmen seine Solarparks vor Angriffen von Diebens sichern. Pfalzsolar empfiehlt den Diebstahlschutz bereits bei der Planung zu berücksichtigen, aber auch die Nachrüstung ist möglich.Pfalzsolar bietet Sicherheitskonzepte an, um Photovoltaik-Anlagen gegen Diebstahl zu sichern. Angesichts der jüngsten Zunahme von Moduldiebstählen empfehle es sich, die Sicherung direkt in die Planungsphase zu integrieren, hieß es von dem Projektentwickler und EPC-Dienstleister am Montag. Auch eine Nachrüstung von bereits im Betrieb befindlichen Solarparks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...