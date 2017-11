Netflix hat die Unterhaltungsindustrie revolutioniert, ohne auch nur einen Fernsehsender zu besitzen. Uber hat den Transport nachhaltig verändert, ohne über eigene Taxen zu verfügen. AirBnB hat das Gastgewerbe erschüttert, ohne auch nur ein Hotel zu besitzen. Wer wird die Welt der digitalen Zahlungen revolutionieren, ohne eine Bank zu sein?

Mit dieser Frage beschäftigen sich am 10. November Studenten von vier führenden technischen Hochschulen Europas beim Student Tech Clash von Reply, der Ideen rund um die Zahlungsweisen der Zukunft sammeln soll.

An der in Zusammenarbeit mit dem Salone dei Pagamenti organisierten Veranstaltung werden über 1.000 Studenten der Technischen Hochschule Turin, der Technischen Hochschule Mailand, der Queen Mary University in London und der Universität Erlangen-Nürnberg teilnehmen. Am 23. November treten im Rahmen des Salone dei Pagamenti in Mailand die besten Vorschläge vor einer außergewöhnlichen Jury in einem finalen Pitch-Battle gegeneinander an, um anschließend den Sieger zu küren.

Die Studenten erhalten zur Bearbeitung eine Case Study, die auf der anstehenden Einführung der Payment Service Directive (PSD2) in Europa basiert. Die Richtlinie begünstigt das Entstehen neuer Geschäftsgelegenheiten in der Bankenbranche durch die Erschaffung innovativer Dienstleistungen und verbesserter Nutzererfahrungen. Mit der Einführung von APIs für die Entwicklung neuartiger Dienstleistungen müssen die Banken neuen und bisherigen Playern freien Zugang zu Daten gewährleisten. Das Ziel der am Reply Student Tech Clash teilnehmenden Studenten ist es, sich vorzustellen, welche Bedürfnisse aus der Einführung von Rechtsvorschriften entstehen können, die die Bandbreite der Dienstleistungen in der Welt der digitalen Zahlungen erweitern.

Anmelden kann man sich ab sofort auf der Seite studentclash.reply.com: Die Studenten können durch Teilen in den sozialen Netzwerken bereits Punkte für den Wettkampf zu sammeln, in dem sie als Teams und gegen andere Universitäten in einem spannenden Ideenaustausch antreten.

Der Wettkampf kann am 10. November im Livestream aus den vier Locations unter studentclash.reply.com verfolgt werden. Verpassen Sie nicht diese Veranstaltung: Wir sehen uns am 23. November im Salone dei Pagamenti, im Rahmen der Tagung mit den Berufen von Morgen, zur Präsentation der Finalisten und anschließender Siegerehrung.

Schauen Sie sich den Trailer auf Youtube an:

https://www.youtube.com/embed/Un7jiA7DhoU

