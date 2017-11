Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg - die sich auf mit der Sache vertraute Personen bezieht - möchte Broadcom den Konkurrenten Qualcomm zu 70,00 US-Dollar je Aktie übernehmen, was 103 Milliarden US-Dollar entspricht, mit Schulden beläuft sich der Gesamtwert sogar auf 130 Milliarden US-Dollar. Damit deutet sich laut Medienberichten die bislang größte Übernahme in der Chip-Branche an. Qualcomm bestätigte am Montagnachmittag das freiwillige Übernahmeangebot durch Broadcom zu 70,00 US-Dollar je Aktie - das im weiteren Verlauf zu einem fortgesetzten Kurssprung bei Qualcomm führen könnte und hierdurch weiteres spekulatives Kurspotenzial freigibt. Denn bis zu der runden Marke von 70,00 US-Dollar bei Qualcomm sind allein in dem Wertpapier noch bis zu 12 Prozent herauszuholen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...