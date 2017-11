Mainz (ots) -



Zu Unrecht in der Psychiatrie gelandet, kämpft sich der charmante Eigenbrötler Felix (Hinnerk Schönemann) dort wieder heraus. Das ZDF zeigt die Tragikomödie "Der mit dem Schlag" am Mittwoch, 8. November 2017, 20.15 Uhr. Lars Becker führte Regie nach dem Buch von Christian Jeltsch. In weiteren Rollen spielen Lisa Maria Potthoff, Sophie Rois, Kurt Krömer, Sascha Reimann, Marlene Morreis, Peter Lohmeyer, Armin Rohde, Sahin Eryilmaz, Marleen Lohse, Therese Hämer, Claudia Eisinger, Barbara Philipp, Hansa Czypionka und weitere.



Ein miserabler Tag für den Starkstrom-Elektriker Felix, der besonders ist, aber nicht verrückt: Vom Bürgermeister kassiert er zum wiederholten Mal eine Absage für sein revolutionäres Konzept zur Weihnachtsbeleuchtung, seine Freundin Melanie (Lisa Maria Potthoff) gibt ihm den Laufpass, und schließlich stirbt auch noch seine Mutter. Als zwei Inkasso-Männer Geld für einen falsch gelieferten Toaster eintreiben wollen, endet ein Wutausbruch des sonst so besonnenen Felix in einer Strafanzeige wegen Körperverletzung. Eine glückliche Fügung für Felix' Schwägerin Karin (Marlene Morreis), die das Geschehen zufällig filmt und für eine Intrige nutzt, um an das Erbe von Felix' Mutter zu gelangen. Mithilfe ihrer Golfkumpane werden Zeugenaussagen vor Gericht gegen Felix gewendet, Felix aber wird aufgrund von "Schuldunfähigkeit wegen einer krankhaften seelischen Störung" in die Psychiatrie eingeliefert. Dort verweigert er sich zunächst allen Maßnahmen. Erst als er durch einen Besuch von Melanie wieder Hoffnung schöpft, seinen großen Traum doch noch verwirklichen zu können, beginnt er, sich gegenüber den Mitpatienten zu öffnen - und sich schließlich auch seinem eigenen Trauma zu stellen.



