BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen fordern die FDP auf, sich in den Sondierungsrunden für ein Jamaika-Bündnis einem raschen Kohleausstieg bei der Stromerzeugung nicht länger zu widersetzen. "Wer jetzt wie die FDP beim Klimaschutz auf die Bremse steigt, der spielt Klimaleugnern wie Trump in die Hände. Für uns ist klar, sie muss den Klimaschutz mittragen, sonst sind die Sondierungen schnell am Ende", sagte Grünen-Chefin Simone Peter in Berlin.

Das Ziel von 40 Prozent weniger Kohlendioxidausstoß im Jahr 2020 gegenüber 1990 nannte Peter unverhandelbar. "Die schmutzigsten Kraftwerke müssen vom Netz", verlangte sie. Ihre Partei will bis 2020 die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke abschalten, damit Deutschland deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre pustet. Ob sie die Stromkonzerne enteignen oder wie bei der Sicherheitsreserve mit viel Geld entschädigen wollen, ließ Peter für ihre Partei offen. Besonders betroffen von solch einer Radikalkur wäre der Versorger RWE, der viele alte Braunkohlekraftwerke betreibt.

Die FDP befürchtet, dass es durch die Schocktherapie zu Stromausfällen kommen könnte und der Preis anziehen würde. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer erinnerte die Grünen deshalb daran, Lösungen zu präsentieren, die physikalisch möglich sind. Für sie ist das Datum 2020 außerdem nicht in Stein gemeißelt. "Wenn die Ziele 2020 physikalisch nicht erreicht werden können, dann sollten wir uns lieber einen anderen Pfad des Abbaus suchen", meinte Beer.

Peter erinnerte die anderen Jamaika-Parteien daran, dass die Zeit langsam verstreicht. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Vieles hängt von dieser Woche ab." In der kommenden Woche sollen dann die Sondierungen zu einem Abschluss kommen. Ende des Monats wird die Basis der Grünen auf einem Parteitag über die Ergebnisse abstimmen.

In den vergangenen zwei Sondierungswochen erreichten die drei Lager kaum eine Annäherung. Nickligkeiten und Vorhaltungen bestimmten den Ton. Neben dem Klimaschutz klemmt es ganz besonders bei der Zukunft des Automobils und dem Familiennachzug für Flüchtlinge. Am Abend treffen sich die Chefs der vier Parteien zu neuen Beratungen.

November 06, 2017

