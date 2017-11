Der Kronprinz bin Salman schockt mit einer Verhaftungswelle unter dem Deckmantel der Korruption ganz Saudi Arabien - und gefährdet damit die Stabilität der Ölnation bis ins Mark, meint Gastautor Michael Wolffsohn.

Der Ölgigant wankt. Unter der Regie des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman versucht das Alte Regime durch Neuerungen und Säuberungen zu retten, was zu retten ist. Dieser Tage ließ er in aufsehenerregenden Aktionen sogar Prinzen, Minister und steinreiche Geschäftsleute wegen "Korruption" verhaften. Zuvor hatte er die scheinbar allmächtige islamisch-fundamentalistische Geistlichkeit geschwächt, indem er durchsetzte, dass Frauen Auto fahren und in einige Fußballstadien dürfen. Zu wenig, zu spät. Wahrscheinlich wird der saudische Reformer scheitern wie Weiland Michail Gorbatschow, der durch Entkrustungen die dahinsiechende Sowjetunion vor dem Untergang bewahren wollte. Was ihm bekanntlich nicht gelungen ist.

Aus folgenden Gründen dürfte auch der saudische Gorbatschow scheitern. Bislang konnten Auseinandersetzungen innerhalb des Königshauses bzw. der Aristokratie relativ elegant, kaum sichtbar und lautlos hinter den Kulissen gelöst werden. Das hat sich durch die jüngsten Verhaftungen dramatisch verändert. Der Machtkampf ist nun für jedermann sichtbar und dürfte noch nicht beendet sein.

Die islamisch-fundamentalistische Geistlichkeit konnte in Fragen des religiösen, sprich: Des gesellschaftlichen Alltags, immer schalten und walten wie sie wollte. Das hat sich nun geändert. Die neuen "Frauenrechte" sind für sie eine Provokation. Werden sie zur Tagesordnung übergehen und ihren strategischen Machtverlust stillschweigend hinnehmen? Das ist mehr als unwahrscheinlich.

Der Kronprinz hat die Neuerungen eingeführt, um das wohlhabende und gebildete saudische Bürgertum zu befriedigen und zu befrieden. Damit hat ...

