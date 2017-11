Mit der steigenden Nachfrage nach globaler Ausfallsicherheit der Wasserinfrastruktur ist Aquam gut zum weiteren Ausbau seiner innovativen Verteilernetz-Technologien aufgestellt



San Diego (ots/PRNewswire) - Die Aquam Corporation ("Aquam"), ein globaler Anbieter von Technologien zur Risikoeingrenzung für Assets im Bereich der Wasser- und Stromübertragung und Distribution, gibt heute bekannt, dass der Konzern Wachstumskapital in Höhe von 26 Millionen USD von der auf Umweltfreundlichkeit ausgerichteten Private-Equity-Firma NewWorld Capital Group, LLC unter Beteiligung eines von Credit Suisse beratenen Fonds erhalten hat. Die Mittel fließen in die weitere Produktentwicklung und geografische Expansion der Schlüsselbereiche des Unternehmens, zu denen Nu Flow Technologies, führend in der Auskleidung von Infrastrukturleitungen mit geringem Durchmesser, Specialized Pipe Technologies ("SPT"), ein Anbieter von Rohrauskleidungsinstallationen, Aquam Water Services, ein führendes britisches Unternehmen, das Daten über den kritischen Wasserverbrauch von Wasserversorgungsunternehmen bereitstellt, und Aquam Pipe Diagnostics (vormals JD7), ein globaler Spezialist für die Bewertung und Inspektion von Rohrleitungen zählen.



Sowohl kommunale als auch gewerbliche Entscheidungsträger konzentrieren sich angesichts der Meldungen von Naturkatastrophen weltweit zunehmend darauf, veraltete Infrastrukturen belastbarer zu machen. Die Kommunen sind auf genau diese Infrastrukturen angewiesen, um kritische Ressourcen sicher und zuverlässig bereitzustellen, gleichzeitig zeigt sich immer offensichtlicher, dass die bestehenden Strukturen Lecks aufweisen, marode und in vielen Fällen einfach unzulänglich sind. Aquams mehrfach ausgezeichnete proprietäre Technologien für Wasser und Energie untersuchen und lösen die Probleme, die mit alternder Infrastruktur und Wasserverknappung einhergehen und machen sowohl eine Instandhaltung als auch eine Verlängerung der Lebensdauer und vollständige Sanierung der Versorgungsinfrastrukturnetze möglich.



"Das Investment in Aquam steht voll und ganz im Einklang mit der Investitionsarbeit von NewWorld, da wir an den Bereichen Ressourcenproduktivität und infrastrukturelle Überalterung interessiert sind", erklärt Bill Hallisey, Managing Partner bei NewWorld Capital. "Aquams globale Reichweite und sein überzeugendes technologisches Angebot erfüllen sowohl unsere ökonomischen als auch ökologischen Qualifikationen für lohnende Investitionen".



Die Aquam-Unternehmensgruppe ist in den letzten zwei Jahren mit der Akquisition von spezialisierten, im Feld Infrastruktur tätigen Akteuren wie z. B. JD7, SPT und Water Services, die jahrzehntelange Erfahrung und neuartige Technologien in das Unternehmen einbringen, rasant gewachsen. Aquams Innovationskraft zur Lösung selbst anspruchsvollster Infrastrukturfragen hat viele der weltweit größten Energieversorger angezogen, und das Unternehmen wurde bereits mehrfach für seine Lösungen mit Auszeichnungen wie u.a. den 2017 Water Industry Achievement Awards gewürdigt. Die Investition von NewWorld Capital und einem von Credit Suisse beratenen Fonds ermöglicht es dem Unternehmen, sein Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern und seine Expertise einer wachsenden Zahl von kommunalen und gewerblichen Kunden weltweit zur Verfügung zu stellen.



"In Anbetracht der fortdauernden Krisensituation in Flint, Michigan, mit durch Blei verunreinigtem Trinkwasser, Houstons beispiellosen Überschwemmungen durch Hurrikan Harvey, und einem Wasserverlust von 22 Prozent, der dem Vereinigten Königreich täglich durch Rohrleckage aufgrund einer jahrhundertealten Infrastruktur entsteht, ist unser oberstes Gebot, die Lieferung von zwei der wichtigsten Ressourcen der Welt - nämlich Wasser und Energie - zu modernisieren", sagt Dan Squiller, CEO von Aquam. "Mit dieser Investition können wir Abhilfe bei toxischen Bleigehalten im Trinkwasser schaffen, Erdgas- und Wasserleitungen sanieren und expandieren, um weitere weltweit auftretende systemische Probleme anzugehen".



Informationen zu Aqua Corp.



Aqua Corp. ist ein globaler Anbieter für Lösungen, die den guten Zustand und die Langlebigkeit der Wasser- und Energieverteilungsinfrastruktur und einen sicheren und verlässlichen Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen für den Versorgungs-, Gewerbe- und Wohnungsmarkt gewährleisten. Die preisgekrönten proprietären Technologien für Wasser und Energie dienen der Beurteilung, Reinigung und Sanierung, um Probleme wie alternde Infrastruktur und Wasserverknappung zu lösen. Die Aquam-Unternehmensgruppe bietet End-to-End-Service-Lösungen und -Technologien für die Wartung, verlängerte Lebensdauer und vollständige Sanierung von Versorgungsinfrastrukturnetzen und umfasst: Nu Flow Technologies, führend in der Auskleidung von Rohren mit kleinem Durchmesser; Specialized Pipe Technologies ("SPT"), Anbieter von Rohrauskleidungsinstallationen, Aquam Water Services, ein führendes britisches Unternehmen, das Daten über den kritischen Wasserverbrauch von Wasserversorgungsunternehmen bereitstellt, und Aquam Pipe Diagnostics, ein globaler Spezialist für die Beurteilung und Inspektion von Rohrleitungen. Die Dienstleistungen von Aquam sind in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Australasien und dem Nahen Osten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.aquamcorp.com.



