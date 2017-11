Frankfurt - Gold ist am Freitag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten unter Druck geraten und handelt am Morgen unter 1.270 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank. Der Stellenaufbau sei im Oktober zwar geringer ausgefallen als erwartet. Dem habe aber eine deutliche Aufwärtsrevision der Vormonate gegenübergestanden. Die Arbeitslosenquote sei zudem auf ein 17-Jahrestief von 4,1% gefallen und deute damit auf eine zunehmende Anspannung beim Arbeitskräfteangebot hin. Dies sollte sich in steigenden Löhnen niederschlagen, wenngleich das Lohnwachstum im Oktober enttäuscht habe. Der Markt erwarte laut Fed Fund Futures weiterhin eine Zinserhöhung der FED im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90%.

Den vollständigen Artikel lesen ...