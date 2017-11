Hannover - An den internationalen Rohölmärkten hält die Kauflaune weiter an, so die Analysten der Nord LB.Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent habe zwischenzeitlich auf seinen höchsten Stand seit Sommer 2015 klettern können. Auch das US-Pendant habe zuletzt zugelegt und die Marke von 55 US-Dollar passiert. Dennoch bleibe der Brent-WTI-Spread vergleichsweise hoch.

