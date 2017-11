Wien - Mit einem Portfolio aus jeweils 50 Prozent Aktien und Anleihen konnten Anleger in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt eine Rendite von 8,9 Prozent nach Kosten erwirtschaften, so die Experten von "FONDS professionell".In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres hätte ein solches Portfolio bereits 7,1 Prozent erzielt. Folgerichtig könnte man auch für das kommende Jahr ein Plus zwischen sieben und neun Prozent erwarten. Die Rentenseite könnte Anlegern allerdings einen Strich durch die Rechnung machen, warne Christian Jasperneite, Chefanlagestratege der Privatbank M.M.Warburg.

