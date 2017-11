Erfurt (ots) - Die Welt von Vorschulkindern ist abwechslungsreich, manchmal abenteuerlich und gewiss nie langweilig. Kinder im Vorschul-Alter entdecken diese vor allem über ihr persönliches Umfeld. Die Doku-Reihe "ICH bin ICH" (KiKA) lenkt die Neugierde der Vorschulkinder auf die Lebenswelt der in ganz Deutschland lebenden Kinder. Die Premiere gibt es ab 8. November von Montag bis Freitag um 8:40 Uhr innerhalb der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN".



Im Mittelpunkt der Vorschul-Doku-Reihe steht das einzelne Kind, das zeigt, was es gerne macht, was es schon kann, was es sich traut, was es will und wovon es träumt. So erfahren die Zuschauer, dass das Leben als Vorschulkind in Deutschland vor allem eines bedeutet: Es ist bunt und steckt voller Möglichkeiten.



Jedes Kind macht das, was es mag auf seine eigene ganz selbstbewusste Art und Weise. So entsteht auf lange Sicht die Erkenntnis: Jeder ist so, wie er ist und jeder hat auch das Recht, so zu sein wie er ist. Aus der subjektiven Sicht des Kindes heißt das: "ICH bin ICH!"



Natürlich soll der Einblick in die Aktivitäten andere Kinder eine Anregung sein. Wenn Jakob in die Kletterhalle geht oder Oskar eine Radtour plant oder Marietta ihr Seepferdchen-Abzeichen macht, könnte jedes Vorschulkind das so kommentieren: "Das kann ich auch, das will ich auch." Denn "ICH bin ICH!"



Ab 8. November gibt KiKA Einblicke in die Alltagswelt von Vorschülern. Die Doku-Reihe "ICH bin ICH" ist eine Gemeinschaftsproduktion von KiKA, ZDF, hr und rbb unter Federführung von KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen sind: Silvia Keil (KiKA), Susanne Kaupp (ZDF), Anne Knabe (rbb) und Tanja Nadig (hr).



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de