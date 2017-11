Es wäre der größte Deal in der Geschichte der Chip-Industrie: Broadcom will den Konkurrenten Qualcomm schlucken - und bietet 130 Milliarden Dollar. So will der Chiphersteller zu Intel und Samsung aufschließen.

Im Chipgeschäft bahnt sich die bisher größte Übernahme an: Broadcom will für 130 Milliarden Dollar den Konkurrenten Qualcomm kaufen. Es ist der Versuch einer feindlichen Übernahme gegen den Willen von Qualcomm. In dem Gesamtpreis sind auch Schulden von 25 Milliarden Dollar enthalten, wie Broadcom am Montag mitteilte.

Das Angebot liegt bei 70 Dollar pro Qualcomm-Aktie. Das Papier war am Freitag bei 61,81 Dollar aus dem Handel gegangen. Dagegen wirkt die bisher größte Übernahme im Technologiesektor geradezu gering: 2015 kaufte Dell den Konkurrenten EMC in einer 67 Milliarden Dollar schweren Transaktion.

Durch die Übernahme würde Broadcom zum drittgrößten Chiphersteller der Welt aufsteigen - hinter Intel und Samsung. Der fusionierte Konzern wäre damit einziger Lieferant für wichtige Bauteile in mehr als einer Milliarde verkaufter Smartphones pro Jahr. Da sich das Geschäft von an vielen Stellen überschneidet, gehen Experten davon aus, dass die Regulierungsbehörden den Mega-Deal scharf prüfen werden.

Qualcomm

