Verantwortliches Investieren liegt im Trend, immer mehr Anleger denken langfristig und nachhaltig. Auch große Player wie die britisch-chinesische Großbank HSBC stecken sich immer höhere Ziele.

Die Summe lässt schon mal hinschauen: Die HSBC will 100 Milliarden Dollar in nachhaltige Investments anlegen, und zwar bis 2025, teilte die britische Großbank am Montag mit. Es ist eins von mehreren hausinternen Klimazielen. Die Bank will bis 2030 ihre Stromversorgung komplett auf Ökostrom umstellen. Bislang hat sie erst die Marke von 24 Prozent erreicht. Auch will sie in Industrieländern keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren - im Rest der Welt aber schon.

Die Selbstverpflichtung kam am ersten Tag der Weltklimakonferenz in Bonn. Zu dem Treffen wurden 25.000 Vertreter von 200 Staaten, 500 ...

