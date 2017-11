ROUNDUP 2/Beispielloser Chip-Deal: Broadcom will Qualcomm schlucken

SAN JOSE - Es könnte der bisher teuerste Firmenkauf in der Tech-Industrie werden: Der Chipkonzern Broadcom will für 130 Milliarden Dollar den Konkurrenten Qualcomm kaufen. Es ist der Versuch einer feindlichen Übernahme gegen den Willen von Qualcomm. Der Deal könnte noch am Widerstand von Qualcomm oder Einwänden der Regulierer scheitern. Qualcomm werde das Angebot als zu niedrig und regulatorisch riskant ablehnen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.

ROUNDUP 2/Fusions-Aus in USA: Telekom-Chef Höttges wollte Kontrolle behalten

TOKIO/BONN - Ringen um die Macht: Das Fusionsvorhaben der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint ist an unterschiedlichen Vorstellungen über die Kontrolle am Zusammenschluss gescheitert. Sowohl Telekom-Chef Tim Höttges als auch der Mehrheitseigner von Sprint, der japanische Softbank-Konzern, wollten das Sagen haben - die an den Börsen seit Monaten herbeigefieberte Einigung fiel ins Wasser. Die Telekom-Aktie geriet am Montag unter Druck, Händler und Analysten sprachen von einer Enttäuschung.

ROUNDUP: Xing wächst weiter und hebt Ausblick an - Aktie dennoch im Minus

HAMBURG - Das Karrierenetzwerk Xing wächst weiterhin kräftig und rechnet für das Gesamtjahr mit etwas mehr Gewinn als ursprünglich angenommen. An der Börse lösten die Nachrichten am Morgen eine Berg- und Talfahrt aus. Nach anfänglichen Kursgewinnen ging es für die Aktie merklich ins Minus. Zuletzt verlor sie 0,46 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings immer noch fast die Hälfte an Wert gewonnen.

Conti-Rivale Pirelli profitiert von höheren Reifenpreisen

MAILAND - Der Reifenhersteller Pirelli profitiert rund um seinen Börsengang von einer besseren Nachfrage. Vor allem weil die Italiener im dritten Quartal um über 7 Prozent höhere Preise erzielen konnten als ein Jahr zuvor, kletterte der Umsatz in den ersten neun Monaten um 9 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mailand mitteilte. Das um Sonderposten und Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um fast 10 Prozent auf rund 681 Millionen Euro. Am Ende des Jahres will Pirelli hier 930 Millionen Euro erreichen.

Cockpit kippt Vereinbarung mit Eurowings zu Piloten-Übergang

FRANKFURT - Für die Piloten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin gibt es nun doch keinen geregelten Übergang zur Lufthansa -Tochter Eurowings. Der Vorstand der Vereinigung Cockpit hat die bereits mit dem Unternehmen getroffene Vereinbarung zu den Einstellungsbedingungen gekippt, wie die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mitteilte.

Online-Glücksspielkonzern Bet-at-home mit Ertragsrückgang - Dividendenvorschlag

DÜSSELDORF - Der Online-Wettanbieter Bet-at-home hat im dritten Quartal einen Ertragsrückgang verkraften müssen. Die Bruttoerträge mit Internet-Sportwetten und anderen Glücksspielen sanken im Jahresvergleich um knapp 9 Prozent auf 31,9 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Seit Juli sieht sich das Unternehmen technischen Blockaden seines Internet-Angebots in Polen ausgesetzt. Dagegen geht der Konzern vor, weil er es für einen Verstoß gegen EU-Recht hält.

Metro: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Marktmanipulation

DÜSSELDORF - Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen des Verdachts der Marktmanipulation und des Insiderhandels gegen leitende Mitarbeiter und Verantwortliche der ehemaligen Metro . Das bestätigte am Montag ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde. Bereits am vergangenen Freitag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Räume des Handelskonzerns durchsucht. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Preiskampf drückt bei Generikahersteller Mylan weiterhin auf die Bilanz

HERTFORDSHIRE/PITTSBURGH - Der US-Generikahersteller Mylan hat erneut die zunehmende Konkurrenz auf dem US-Markt für Nachahmermittel zu spüren bekommen. Auch das unsichere regulatorische Umfeld unter US-Präsident Donald Trump macht dem Unternehmen zu schaffen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn der Monate Juli bis September ging im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 1,10 US-Dollar je Aktie zurück, wie Mylan am Montag mitteilte. Damit verfehlte der Generikahersteller die Erwartungen von Analysten. Die Mylan-Aktie rutschte vorbörslich um fast sechs Prozent ab.

Qatar Airways steigt bei Cathay Pacific ein - Standbein in Asien

DOHA/HONGKONG - Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways steigt bei der Rivalin Cathay Pacific aus Hongkong ein. Die Fluglinie vom Persischen Golf will eine Beteiligung von 9,61 Prozent erwerben, wie sie am Montag mitteilte. Die Araber übernehmen die Anteile für 5,16 Milliarden Hongkong-Dollar (569 Mio Euro) von einer Gruppe um den Hongkonger Konzern Kingboard Chemical. Cathay fließt dadurch kein Geld zu. Qatar versucht sich mit der Beteiligung ein Standbein in Asien aufzubauen.

15 000 Dieselkunden schließen sich Schadensersatzklage gegen VW an

BRAUNSCHWEIG - Mehr als 15 000 Besitzer manipulierter Diesel haben am Montag über die Internetplattform "myright.de" eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen eingereicht. Begleitet von einem großen Medienaufgebot fuhren dafür etwa 50 Betroffene gemeinsam in einem Bus am Landgericht Braunschweig vor. Nach Angaben des Rechtsdienstleisters "myright.de" beläuft sich die Schadensumme auf mehr als 350 Millionen Euro. Für die genau 15 374 Geschädigten verlange man Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe der Fahrzeuge.

Weitere Meldungen -Taxi-Ruf bundesweit per App - Traditionsbranche im Umbruch -Evotec arbeitet mit Forschungsinstituten im Bereich Nierenerkrankungen zusammen -ROUNDUP: Weltklimakonferenz in Bonn eröffnet - 'Wir müssen jetzt handeln' -Mehr Fracht und weniger Fluggäste am Flughafen Hahn -Roche-Tochter Chugai mit positivem Resultat bei Eldecalcitol -ROUNDUP: Studie: Weiter große Lücke bei Werten zu Spritverbrauch von Neuwagen -Grau-Weißer Retro-Look: WM-Shirt für 2018 erinnert an Triumph von Rom -Microsofts 'Xbox One X' kommt in Deutschland in den Handel -Taktfertigung soll Ariane 6 wettbewerbsfähiger machen -Brandrisiken: BMW ruft über eine Million Autos in Nordamerika zurück -Verbraucher greifen für Babybedarf tief in die Tasche -Bayer beantragt Zulassung von Xarelto für weitere Krankheiten -Hacker erbeuten Bankverbindungen von Tele-Columbus-Kunden -Glencore: Günstiger Erwerb von Minenlizenzen war rechtens -Neuer 'Thor'-Film räumt ordentlich an US-Kinokassen ab -Softbank steigert Ergebnis - Chef Son: Sprint bleibt unter Softbank-Kontrolle -Obama hofft nach Kirchenmassaker auf schärfere Waffengesetze -Syngenta erwirbt Nidera Seeds von chinesischer Cofco -ROUNDUP/Neuer VDZ-Präsident: ARD und ZDF verfälschen Wettbewerb -Novartis meldet regulatorischen Meilenstein für Zelltherapie

