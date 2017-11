Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Sparten im dritten Quartal sei im Rahmen gewesen, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer Studie vom Montag. Die Gewinnentwicklung sei allerdings von der Zusammensetzung her schwach ausgefallen. Sie senkte leicht ihre Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) und passte in der Folge auch das Kursziel an./stk/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0088 2017-11-06/15:21

ISIN: FR0000130809