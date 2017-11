Hamburg - In den ersten neun Monaten dieses Jahres entwickelte sich das Segment liquider alternativer UCITS-Fonds dynamisch, so Absolut Research in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem bereits in den ersten sechs Monaten das Vorjahreswachstum übertroffen wurde, flossen dem Fondssegment nach Abzug von Performance-Effekten auch im dritten Quartal mehr als 12 Mrd. Euro zu. Im September kam es allerdings zu leichten Mittelabflüssen.

