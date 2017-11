Frankfurt - Unter dem Druck eines schwächeren Brasilianischen Real gab der US-Sojabohnenpreis am Freitag um 1,3% auf 987 US-Cents je Scheffel nach, so die Analysten der Commerzbank.Damit habe sich der von reduzierten Ertragsschätzungen für die US-Ernte ausgelöste Preisanstieg der Vortage an die Marke von 1.000 US-Cents je Scheffel als nicht nachhaltig erwiesen. Es werde damit gerechnet, dass Brasilien in den kommenden Monaten noch deutlich mehr Sojabohnen aus seiner vergangenen Rekordernte exportieren werde als im Vorjahr und damit insbesondere den USA Konkurrenz mache. Die USA selbst würden gerade eine Rekordernte von geschätzten 120 Mio. Tonnen einbringen. Allerdings dürfte sich auch der weltweite Verbrauch an Sojabohnen weiterhin dynamisch entwickeln.

