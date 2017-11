Frankfurt - Die meisten Metallpreise zeigen sich auch zu Beginn der neuen Handelswoche fest, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer handle in der Nähe der Marke von 7.000 USD je Tonne, Zink koste rund 3.250 USD je Tonne und Aluminium notiere bei knapp 2.200 USD je Tonne. Den größten Preisanstieg am Morgen verzeichne Nickel mit einem Plus von 1,5%. Es nähere sich wieder der Marke von 13.000 USD je Tonne, die es letzte Woche kurzzeitig überschritten habe.

