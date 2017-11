München (ots) - Das Erste berichtet am 11. November 2017 zur besten "Sportschau"-Sendezeit (18:00-20:00 Uhr) und zum ersten Mal überhaupt im Rahmen einer Live-Übertragung von der Handball-Bundesliga. SC DHfK Leipzig gegen die Rhein Neckar Löwen heißt die Begegnung des 12. Spieltags, die um 18:10 Uhr live im Ersten angepfiffen wird.



Spannung pur steht auf dem Programm, denn für das Team aus Leipzig wird es keine leichte Aufgabe gegen die aktuellen Zweiten der Handball-Bundesliga. Nur einmal haben die Rhein Neckar Löwen in dieser Saison verloren, sie gehen also als deutliche Favoriten in diese Partie. Allerdings hat Leipzig mit Siegen gegen Flensburg und Melsungen gezeigt, dass man auch in der Lage ist, die Top-Vereine der Liga zu schlagen.



Die Sendung live aus der Arena Leipzig moderiert Alexander Bommes, der rund um das Spiel Unterstützung von Christian Prokop als Gesprächsgast bekommt. Der aktuelle Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft war vorher als Cheftrainer beim SC DHfK Leipzig tätig und schaffte mit dem Team den Aufstieg in die Bundesliga. Reporter der Live-Übertragung ist Florian Naß.



Pressekontakt: Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport Tel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.de